Bitse de gitsek!

Daha önce oynadığı 24 maçın 10 tanesinde ilk golü yiyen ve bu maçlardaki 30 puanın 20'sini kaybeden F.Bahçe için en büyük kabus idi ilk golü yemek.

İki takım da maçın başında kanatlara gidip, orta yapmak üzerine başladılar maça. Sonuç gelmedi bu taktikle.

Çabuk değişiverdi taktikler, son çizgiye inip, ceza alanına pas vermeye döndü felsefeler. Fernandao ile ilk pozisyonu böyle buldu F.Bahçe.

Ama sorunu, topla ya da topsuz gelen rakibi takip etmemekti sarılacivertliler'in.

Önce Ozan boşverdi yüklenen Konyalı'yı. O pozisyon, F.Bahçe'nin sol kanadını koridor haline getiren Miloseviç'in pasında, Skrtel'in takip etmediği Bajic ile gole döndü.

F.Bahçe inanılmaz sayıda topla çıkarken kayıp yapıyor ve tehlike sinyalleri çalıyordu.

O araya, Skrtel'in kariyerinde hemen hiç atmadığı bir gol sıkışınca unutulur sandılar bu dert ama, Aatıf'ın zor pozisyondaki Mehmet'e pasında kaptırınca, 'kaleye her attığım gol olur' diye düşünen Bajic ikinciyi de atıyordu.



Birbirinin kopyası goller

Fenerbahçe, koordinasyonsuz, dekonsantre idi. Fernandao sakatlandı, Robin van Persie ile değişti.Ozan da ikinci yarı başında, Moussa Sow ile. Bu yapı, Konyaspor kalesini daha tehdit etmelerine yol açar diye düşünüyorlardı ama, yine savunma arkasına adam kaçırdılar, yine son çizgiden Miloseviç pasına engel olamadılar ve Josef golü atan adamı kaçırınca , sarılacivertliler copy-paste bir gol daha yedi.

Gol sonrası Roman–Volkan Şen değişikliği ile iyice riske girdi Kanarya.

İstekli de oynamaya başladı. Ama gecikmişlerdi.

Sow ve Volkan inanılmaz kaçırdılar, Aatıf direğe takıldı, Persie çerçeveyi bulamadı. Ahlar vahlar içinde F.Bahçe yine ''ilk golü yediği bir maçta'' 3 puanı bıraktı.



Ne savunma ne orta saha

F.Bahçe ne yapsa dikiş tutmuyor.

Takım inancını kaybetmiş, lig bitse de gitsek modunda. Aslında mağlubiyet sonrası diriliş gösterdiler, bir miktar reaksiyon verdiler ama inanç olmayınca, 7.32 'lik kaleyi bulmak da mümkün olmuyor.

2 haftada, 5 gol yediler; ne orta saha direnci, ne savunma koordinasyonları yok. Kalan haftalar özellikle Saracoğlu için dert diyeceğim ama zaten 9 bin taraftarı zor buluyorlar.

Dedim ya , artık mod; bitse de kurtulsak...