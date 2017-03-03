Sezon tesellisi

Son 4 lig maçında 12 gol atmış Kayseri'ye karşı portföyündeki tüm ön liberoları sahaya sürmüştü Advocaat, topu hemen her maçında yaptığı gibi rakibe bırakarak...

Ama Kayseri önemli adamlarını kenarda bırakmıştı.

İlk 10 dakika en çok dikkat çeken şey, çoğu F.Bahçe aleyhine çalınan faul düdükleriydi.

F.Bahçe yine ön alanda organize değildi, pas hataları çok fazlaydı.

Traore'nin sakatlığı, Güray'a daha 18. dakikada forma şansı veriyordu.

F.Bahçe'nin çekingen oyununun nedeni belliydi. Ligde ilk golü yediği 9 maçın sadece 1'ini kazanan bir takımlardı çünkü. Ortalarında ise ceza alanında ortalama sadece 1.5 oyuncu bulundurunca sonuç alamıyorlardı. Ama, 3 çapa orta saha nedeni ile Kayseri'yi de kalelerine yaklaştırmadılar 30 dakika boyunca. Uzaktan Güray denemeleri dışında Kayseri de üretemeyince sıkıcı bir yarım saatlik bölüm izliyorduk.

Hasan Ali'nin etkisiz kaldığı , "Hücuma çıkan bek" rolünü gayet iyi yapan Şener'in, Bursa alışkanlığı ile Fernandao'ya attığı pas-orta karışımı F.Bahçe'nin o dönemdeki tek tehlikesi idi. Ama, bir başka aksiyona yol açtı bu orta. F.Bahçe daha kalabalık olarak rakip ceza alanına gitmeye başlamıştı.

Topa da daha fazla hakim olunca, % 41'lerden, 49'lara çıktı topla oynamaları.



Formalite oldu

Ceza alanında kalabalıklaşabilmenin faydası; Ozan'ın, Muammer tarafında n kurtarılan kafasında da görülüyordu.

Golün habercisi idi bunlar ve hızlı kullanılan bir serbest vuruş, Lens-Fernandao işbirliği ile golü getirdi. Sergen ile ligde, sadece Rize karşısında 10 dakika yenik durumda oynayan Kayseri'nin reaksiyonu ne olacaktı bu gole?

İkinci yarının ilk 15 dakikası bir şey yapamayınca, bir savunmacı ile bir hücumcu değişikliği ile riske girdi Sergen.

Hakan-Umut değişikliği idi bu.

Oyun F.Bahçe yarı alanına iyice yığıldı.

Duran top ve araya pas şansını arttıran bu durumun ardından, Deniz'i de oyuna sürdü Sergen hoca. Ama, her zaman teori, pratikte tutmazdı. Umut olarak oyuna alınan Deniz, hücumda topu kaptırdı, hızlı hücumda Topal da Fernandao'ya 2. golü attırdı.

Ligde de ilk golü atmak F.Bahçe'nin işine yaramış, 11 maçın 9'unu almıştı.

Kupada da benzer tablo devam ediyordu.

Şener'in iştahı ile gelen üçüncü gol, rövanşı formalite haline getiriyordu.

: F.Bahçe ligdeki hayal kırıklığından sonra kupaya tutundu ve bence de kupayı alarak bu sezonun tesellisini bulacak.