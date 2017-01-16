Kendinle yüzleş

Ligde oynadığı 16 maçın 15'inde gol yemiş Adana'ya karşı, adaletli olduğunu, oyuncunun durumuna bakarak kadro kurduğunu gösteren Advocaat'ın neden Aatıf'la başladığını anlamamıştım. 3 sağlam ön liberonun en az birinden gol beklediğini gösteren bir kadro ile başladılar ayrıca ama klasik F.Bahçe başlangıcıydı. Etkisiz, dikine 1 pozisyon dışında gidemeyen. Üstelik, ilk tehlikeli atağı da Volkan sayesinde savuşturan.

4-3-3 gibiydiler ama orta 3'lü kanatları, Ozan ve Josef, kanattan çok, ceza alanına sürpriz girecek golcü adayı rolündeydiler.

Oyuna ısındıkça açılan Lens'in ortalarında Fernandao 2 kez doğru koşu ile pozisyon buldu yine de. Arada Serkan Çınar, Josef'in penaltısını veremedi.

Aatıf'ın kaptırdığı topta dengesiz yakalanan savunma kadar Gueye'nin becerisi de golün tarifiydi. Büyük takım olarak gol sonrası düşmek, Adana'nın verkaçlarını seyretmek, Hasan Ali ve Şener'in oyuna hiç girememesi F.Bahçe'nin tuhaflıklarıydı.



Duran top dışında silah yok

Ayakta kalanın Topal olduğu oyunda cesaretlenen Adana, topu hızlı ve doğru dolaştırınca ve F.Bahçe'nin Lens dışında dikine oynayabileni olmayınca, sahada turunculu takımı seyrediyorduk.

Duran top dışında silahı kalmayan takımda, Her şeyi yapan Topal, baktı ki gol atan yok, onu da korner karambolünde yaptı. Geçen sezon TFF 1. Lig ve bu sezon Süper Lig'de, deplasmanda sadece Balıkesir'e ilk yarıda 2 gol atabilen Adana, Saracoğlu'nda bunu da başardı.

Topal sakatlanınca Karaveyev ile başladılar 2. yarıya. Baskı kuruldu, normaldi, mağluptu takım sonuçta. Adana yorulmuştu ama F.Bahçe'de bunu değerlendirecek beceri ve güç yoktu. Aatıf dökülüyordu, Salih'le değişti. Koordinasyonsuz takımın tek gol şansı duran toptu ve penaltı da korner sonrası geldi zaten.

Roman-Persie ile son risk de alındı.

Son 15 dakikada girilen pozisyonlarda ise Adana kalecisi inanılmaz işler yaptı.

Sonuç; Skordan bağımsız olarak, F.Bahçe transferde doğru yere doğru adamı alamamanın sıkıntılarını yaşıyor.

Şansızlığının etkisini görüyor. Hakemleri eleştirirken çoğunlukla haklı olsa da kendi yanlışlarını mutlaka görmesi gerekiyor.