Çoraplı lider!

Akın Çorap Giresunspor, son 4 maçta 12 puan yapıp, Rizespor'un da evinde mağlup olmasıyla, 90+3'te lider olmayı başardı. 0-0 giden maçta Mehmet Akyüz, 90+3'te takımına galibiyeti getiren golü attığında, sadece 3 puanı değil, liderliği de Rize'den Giresun'a getirmiş oldu. Bu yıl belli oldu ki, liderlik Karadeniz'de sık sık el değiştirecek. Kaybeden, liderliği de kaybedecek.

Mustafa Bozbağ iyi bir başkan, ekonomisini düzlüğe çıkardı takımının. Metin Diyadin bu yarışa uygun hoca; takım hem iyi, hem de önemli isimleri bünyesine kattı. Şehri söylemeye gerek yok, büyük bir susamışlık var. Çotanaklar çok can yakacaklar... Sert ceviz olur da, sert fındık olmaz mı!

A.GÜCÜ DEPREMİ!

5.haftaya kadar içeride-dışarıda kazanan bir Çaykur Rizespor seyretmiş, "Bu ligin bir tık üzeri bir takım, devrede farkı açarlar, şubatta da çayı koyup keyif yaparlar" demiştik.

Yanıldık!

Ne Çaykur Rizespor bundan önceki 4 maçtaki o takımdı, ne de Ankaragücü bundan önceki ilk dört maçtaki, kazanamayan, silik ve gol yollarında yetersiz bir takımdı.

Şunu da söylememiz gerek, bu maçın kaybı, İsmail Kartal'ın da kaybı demekti.

Fiyakalı bir galibiyetle, hem Gecekondu'cuları, hem de İsmail Kartal'ı sevindirdiler...

Gerek Hikmet Hoca, gerekse de Rizesporlu oyuncular bu şok iç saha yenilgisinden, erken rehavete kapılmadan gerekli dersleri çıkarmalılar. Bu hafta da gördüler ki burası Süper Lig değil, her an, her şey olabilir.

A.Gücü'nü de kutlamak gerek, çok kötü başlayan 1.Lig'e onlar da böyle sükseli bir galibiyetle varız diyebilirlerdi.



ALTIN "ORDU"

İki hafta mağlup olunca, "Eyvah, Altın Çocuklar yine mi kaybediyor" dedirtmişlerdi.

Samsun'da adeta kasırga oldular.

Attıkça attılar, gittikçe attılar...

Mirkan, Murat, Barış ve Kerim'in 4 golü ile Yeni Samsun Stadı'nda şov yapan, müthiş oynayan bir Altınordu seyrettik.

Samsunspor'un en iyisi 4 gol yiyen kaleci Furkan dersem çok şey anlatmış olurum değil mi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig hedefine ulaşamayan Eskişehirspor, bu hafta da kazanamadı.

Ümraniyespor'a karşı taraftarı önünde son dakika golüyle bir puanı kurtarabildi. 3 ev sahibi, 3 deplasman takımının galip geldiği haftada, 3 maç da berabere sonuçlandı. 23 gol kaydedilen haftanın en büyük sürprizini hiç galibiyeti olmayan Ankaragücü yaptı. Lider Çaykur Rizespor'u 4-1 yenen sarı-lacivertliler ilk galibiyetini almış oldu.