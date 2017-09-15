 Çaykur Rize mest etti – Cevdet Ünüvar – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Çaykur Rize mest etti

    Lig milli araya giriyor, duruyor, Çaykur Rizespor durmuyor. İçeride, dışarıda Atmacalar kazanmayı biliyorlar.
    Dördüncü maç, dördüncü galibiyet. Teknik direktörleri Hikmet Karaman'a bravo, futbolculara bravo. Bu ligin havasına girebilmek, seri kazanmak kadar önemli.
    İzmir'de Altınordu ile oynamak her takım için zordu, onlar içinde zor oldu. 4 gol attığına bakmayın, Çaykur Rizespor'un çok zorlandığı söyleyebilirim. Bu sebeple kazandıkları için en çok sevindiği maç Altınordu mücadelesi oldu. Bu şekilde giderlerse Süper Lig'e direkt çıkacak 2 takımdan biri olduklarını herkese ilan edecekler.

    Giresun harika
    Giresunspor belli ki Karadeniz'in güçlü temsilcisi Çaykur Rizespor'u zirvede yalnız bırakmayacak. İlk hafta Boluspor deplasmanında aldıkları beraberlik sonrası çıktıkları üç maçıda kazanmayı bildiler. Eskişehirspor karşısında 3 puanı 3 golle alırken, verdiği mesaj netti: "Bu yarışta bizde varız!"

    Gakgoş seriye bağladı
    Hiç kuşku yok ki Mehmet Altıparmak ile çalışmak çok. önemli. Geldi, dokundu, seriye bağladı. İlk haftaki Altınordu mağlubiyetinin karamsar iklimini dağıtan kişi oldu.
    Son 3 maç, 9 puan ve Elazığspor gerçeği ortada. Denizlispor eskiden horozdu ama bu yıl hiç ötemedi. Zor, işleri çok zor. Bir an önce toparlanmaları gerekiyor.

    Gollü bir hafta!
    Geride bıraktığımız 4'üncü haftada oynanan 9 maçta tam 33 gol atıldı.3 deplasman, 5 ev sahibi takımın galip geldiği haftanın tek beraberliği Rize'de, BB Erzurum-Samsunspor karşılaşmasında görüldü.
    Haftanın en gollü maçı ise Denizlispor-Elazığspor mücadelesiydi.
    Karşılaşmada tam 5 ol vardı.

    Neler oldu neler
    TFF 1. Lig'de geride bıraktığımız 4 haftada neler olduğuna da bir bakalım. 36 maçta toplam 102 gol atıldı. 14 ev sahibi, 13 deplasman takımları kazandı. 9 maç berabere. Sadece 3 maçta gol atılmadı. Atılan 102 golün, 40'ı ilk yarılarda, 62'i ikinci yarılarda atıldı. 4 haftada iki defa kendi kalesine gol atanları gördük. Hakemler bıraktığımız 4 haftada tam 180 sarı, 4 de kırmızı kart gösterdiler. Ligin başı olmasına rağmen yine harika bir sezon geçireceğimizi söyleyebilirim.

    • Cevdet Ünüvar Cevdet Ünüvar
      1. 15 Eylül 2017, Cuma
      1. E-Posta: cunuvar@gmail.com
      1. SMS: CUN yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Cevdet Ünüvar'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        CUN boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Cevdet Ünüvar - Diğer Yazıları tümü


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü