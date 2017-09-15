Çaykur Rize mest etti

Lig milli araya giriyor, duruyor, Çaykur Rizespor durmuyor. İçeride, dışarıda Atmacalar kazanmayı biliyorlar.

Dördüncü maç, dördüncü galibiyet. Teknik direktörleri Hikmet Karaman'a bravo, futbolculara bravo. Bu ligin havasına girebilmek, seri kazanmak kadar önemli.

İzmir'de Altınordu ile oynamak her takım için zordu, onlar içinde zor oldu. 4 gol attığına bakmayın, Çaykur Rizespor'un çok zorlandığı söyleyebilirim. Bu sebeple kazandıkları için en çok sevindiği maç Altınordu mücadelesi oldu. Bu şekilde giderlerse Süper Lig'e direkt çıkacak 2 takımdan biri olduklarını herkese ilan edecekler.

Giresun harika

Giresunspor belli ki Karadeniz'in güçlü temsilcisi Çaykur Rizespor'u zirvede yalnız bırakmayacak. İlk hafta Boluspor deplasmanında aldıkları beraberlik sonrası çıktıkları üç maçıda kazanmayı bildiler. Eskişehirspor karşısında 3 puanı 3 golle alırken, verdiği mesaj netti: "Bu yarışta bizde varız!"