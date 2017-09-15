Çaykur Rize mest etti
Lig milli araya giriyor, duruyor, Çaykur Rizespor durmuyor. İçeride, dışarıda Atmacalar kazanmayı biliyorlar.
Dördüncü maç, dördüncü galibiyet. Teknik direktörleri Hikmet Karaman'a bravo, futbolculara bravo. Bu ligin havasına girebilmek, seri kazanmak kadar önemli.
İzmir'de Altınordu ile oynamak her takım için zordu, onlar içinde zor oldu. 4 gol attığına bakmayın, Çaykur Rizespor'un çok zorlandığı söyleyebilirim. Bu sebeple kazandıkları için en çok sevindiği maç Altınordu mücadelesi oldu. Bu şekilde giderlerse Süper Lig'e direkt çıkacak 2 takımdan biri olduklarını herkese ilan edecekler.
Giresun harika
Giresunspor belli ki Karadeniz'in güçlü temsilcisi Çaykur Rizespor'u zirvede yalnız bırakmayacak. İlk hafta Boluspor deplasmanında aldıkları beraberlik sonrası çıktıkları üç maçıda kazanmayı bildiler. Eskişehirspor karşısında 3 puanı 3 golle alırken, verdiği mesaj netti: "Bu yarışta bizde varız!"
Gakgoş seriye bağladı
Hiç kuşku yok ki Mehmet Altıparmak ile çalışmak çok. önemli. Geldi, dokundu, seriye bağladı. İlk haftaki Altınordu mağlubiyetinin karamsar iklimini dağıtan kişi oldu.
Son 3 maç, 9 puan ve Elazığspor gerçeği ortada. Denizlispor eskiden horozdu ama bu yıl hiç ötemedi. Zor, işleri çok zor. Bir an önce toparlanmaları gerekiyor.
Gollü bir hafta!
Geride bıraktığımız 4'üncü haftada oynanan 9 maçta tam 33 gol atıldı.3 deplasman, 5 ev sahibi takımın galip geldiği haftanın tek beraberliği Rize'de, BB Erzurum-Samsunspor karşılaşmasında görüldü.
Haftanın en gollü maçı ise Denizlispor-Elazığspor mücadelesiydi.
Karşılaşmada tam 5 ol vardı.
Neler oldu neler
TFF 1. Lig'de geride bıraktığımız 4 haftada neler olduğuna da bir bakalım. 36 maçta toplam 102 gol atıldı. 14 ev sahibi, 13 deplasman takımları kazandı. 9 maç berabere. Sadece 3 maçta gol atılmadı. Atılan 102 golün, 40'ı ilk yarılarda, 62'i ikinci yarılarda atıldı. 4 haftada iki defa kendi kalesine gol atanları gördük. Hakemler bıraktığımız 4 haftada tam 180 sarı, 4 de kırmızı kart gösterdiler. Ligin başı olmasına rağmen yine harika bir sezon geçireceğimizi söyleyebilirim.