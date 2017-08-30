Keyif çayı!

Çaykur Rizespor'da keyifler gıcır. İçeride dışarıda müthiş bir seri, 3 maçta 9 puan, firesiz kazanan bir Çaykur Rizespor takımı var. Değerli başkanı Kemal Yardımcı'nın nüktedan ifadesiyle, "Bu ligin Süper Lig'den düşmüş Juventus'uyuz(!) Düştüğümüz gibi çıkacağız." Düşüş şekli ile olmasa da, kadrosu, yönetimi, hocası hep bir gömlek üstün.

Erken belki yazdıklarımız ama Çaykur Rizespor bu ligi Şubat'ta bitirecek gibi...

Öyle bir futbol oynuyorlar ve rakiplerine öyle üstünlük kuruyorlar ki TFF 1. Lig'in üzerinde bir takım olduklarını ispatladılar.



2 PORSİYON ADANA !

Oturmuş kadrosuna önemli isimler alan Adanaspor'un bu ligde farklı görüldüğü, başarılı olacağı aşikar. Ama onlar geçen hafta farklı kaybedip, bu hafta zorlanarak da olsa Ümraniyespor'u yenip şaşırtıyorlar.

Ümraniye 2'de 2 yapıp gelmişti. Skoru koruyamadı.

Adanaspor'da yeni transferlerin isabeti dikkat çekiyor. Hem Bahattin, hem Abdülaziz skor sonuçta başrollerde.

Özellikle Abdülaziz'in golü izlenmeye değer.

Frikikte Cristiano Ronaldo gibi durdu, tıpkı Real Madrid'in yıldızı gibi vurdu. Bu hafta Adana haftası oldu. İçeride Adanaspor, deplasmanda Adana Demirspor galip geldiler.

Adana Demirspor, Giray Bulak yönetiminde ilk galibiyetini aldı.



?GAKKOŞ SERİYE BAĞLADI!

İlk hafta içeride aldığı Altınordu yenilgisi belli ki Elazığspor'u kendine getirmiş.

Geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor bu hafta net Ankaragücü galibiyetleri bordo beyazlılara yepyeni bir rota çiziyor sanki. Takipteyiz...

Ankaragücü henüz lige alışamadı. Ancak bu yabancılığını kısa sürede üzerinden atması gerekiyor.



3 HAFTADA 69 GOL !

TFF 1. Lig'de henüz sezon başı olmasına rağmen gollü 3 haftayı geride bıraktık. Bu hafta 21, üç haftanın toplamında 69 gol kaydedildi.Bu üç haftada hakemlerimiz, 3 kırmızı, 150 tane de sarı kart çıkarmışlar. Bu hafta, 4 ev sahibi, 3 deplasman takımı galip gelirken, iki maçta berabere sonuçlandı.

Belli ki yine çok keyifli, kıran kırana, sonlara doğru hem sahadaki hem de puan cetvelindeki çekişmenin artacağı bir lig izleyeceğiz.