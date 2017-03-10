Zirve sancılı

Bu hafta kazanan çok şey kazanacaktı ama, kaybeden çok fazla bir şey kaybetmedi(!) Herkes büyük fırsat haftasını elinin tersi ile itti. Balıkesirspor deplasmanında son dakikaya kadar önde giren Yeni Malatyaspor, öyle bir hata yaptı ki, penaltıya sebebiyet ve cepteki üç puanın ikisini Balıkesir'de bırakarak bir puanla yetindi.



Malatya '44' dedi

Evkur Yeni Malatyaspor'un aldığı bir puandaki iki tesellisi vardı. Rakiplerinin de puan kaybı ve bir puanla Malatya'nın plaka nosu olan 44'ü yakalaması oldu. Zirvede yer alan ekiplerden, Sivas ve Eskişehirspor deplasmanda bir puan alırken, Göztepe Elazığspor deplasmanında, resmen alabora oldu. Ligde zor günler geçiren bordobeyazlı takım, hem üç puan, hem de 5 gollü sükseli bir galibiyet aldılar.



Seriyi bozdu

Erkan Sözeri'nin yeni takımı eski takımını 1-0 yendi ve tam 6 maçlık Giresun spor galibiyet serisini sona erdirdi.

Zirvede yer alan diğer takımların puan kaybettiği haftada Giresunspor'un bu puan kaybı, "Altın fırsatı kaçırdılar" dedirtti.



Nihayet Mersin!

İlk yarıda Boluspor'u deplasmanda yenen Mersin İdman Yurdu o maçtan bu yana 3 puana hasretti. BŞB Gaziantepspor maçı bu anlamda, hem şanssızlığı, hem de ateş hattını aşmak adına önemli bir üç puan oldu.

Tabii yeni hocası Levent Eriş'e güzel bir hoş geldin hediyesi oldu. Aşağıda işler oldukça karıştı; Samsunspor ve Mersin dışarıda kazanırken, Manisaspor ve Elazığspor evinde galip geldiler.

Şanlıurfaspor iki günde biten maçta, 1-0 önde başladığı maçta, ertesi gün 2 gol yiyip 2-1 kaybetti.



Muamma gibi...

Evinde Samsunspor'a tek golle kaybeden Denizlispor, Play Off hedefinden uzaklaşıyor.

Rakibi Samsunspor ise sırat köprüsü sayılan bu maçı kazanarak aşağıdan yukarı çıkma umudunu korudu.

Denizlispor'da bu mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Ali Tandoğan'ın istifa etmesi konuşuluyor. Yönetim genç hocanın devamını isterken, Ali Tandoğan görevi bıraktığını açıkladı. Denizlispor'u ligde oldukça zor günler bekliyor gibi...