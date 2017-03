43+1=44 Yeni Malatya

Başlığa anlam veremediniz değil mi, çok kolay bir mantığı var aslında. Liderin puanı 43, sıralaması 1, toplamı 44, şehrinin adı Malatya.

Toplayınca ne çıkıyor karşımıza, Yeni Malatyaspor!

Sadece 22. haftanın değil, ligin yarısının da lideri onlar. Ha deplasman, ha ev, İrfan Buz'un talebeleri için her maç hedef, her maç final, her saha Malatya...

Koşuyorlar, atıyorlar, coşuyorlar...

Yalnız bir gerçek var, İstanbul'a çok çabuk adapte oldular.

Vodafone Arena'da iki ligin iki lideri de şampiyonluğa koşuyor. Beşiktaş Süper Lig'de, Yeni Malatya TFF 1.Lig'de almış başını şampiyonluğa koşuyorlar...



Oynadı, kazandı

Artık kimsenin iyi oyun peşinde olmadığı, puanları ve hayallerini hedeflediği sahnede, şöyle oynasaydı, böyle oynasaydı demeye hiçbirimizin hakkı yok.

Yeni Malatyaspor'da zaman zaman direnç gördüğü, zorlandığı Altınordu'yu son yarım saatte bulduğu iki golle 2-0 yendi ve tam 11 hafta lider olduğu bu ligde, tahtını da korudu.

Tabii İstanbul'da arkasına aldığı binlerce hemşehrisinin desteğini de görmemiz ve söylememiz gerekiyor.

Tabii alkışlamamız da...



Denizli yetmedi

Daha önce en büyük şampiyonluk adayı diye lanse edilen Eskişehirspor'a, ne yeni stat, ne de yeni hoca çare oldu.

Geçtiğimiz hafta Elazığ, bu haftada içeride Ümraniye beraberliği iyice iştahları kaçırdı. Liderden tam 6 puan geriye düşen kırmızı- siyahlıların ilk iki sıra kredisi oldukça azaldı.

Takımda önemli isimlerin formsuzluğu dikkat çekici.



Çotanak geliyor!

Bu kadar az bütçeyle, bu kadar iyi bir sezon geçiren bir takımın iki mimarı alkışlanmaz mı? Öncelikle kulübün yarınlarını inşa eden Mustafa Bozbağ başkana, sonra da Yücel İldiz hocama bravo doğrusu.

Son 6 maçında tam 18 puan müthiş bir seri doğrusu.

Bir ara bocalayıp, maç berabere konuma gelse de Elazığspor'u yenmeleri, yukarıya da mesajdı aslında.

Geçen yıl son maçta Play Off'u kaçırmışlardı, bu sefer hem ilk iki, hem de ilk altı için yarışa varız diyen bir takım var. Çekilin, Çotanaklar geliyor... Hem de tüm gücüyle, iddiasıyla geliyor.