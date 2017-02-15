Yeni Malatya yeniden...

20. hafta bu yılın en gollü haftası olarak kayıtlara düştü. Tam 36 gol, 9 maçta ortalama 4.0 gol ortalamalı bir hafta. İnanılmaz bir haftayı geride bıraktık...

Zirve hop oturdu, hop kalktı.

Manisaspor iki haftada tüm 1.lig kamuoyunu şaşkına çevirdi.

O silik, cansız, yenilgiye boyun eğen takım gitti, önüne gelene korku salan, rakiplerine gol yağdıran bir takım oldular.

19. haftada Ümraniyespor'u 5-2 yenince şaşırmıştık, bu hafta hem de Eskişehirspor'a, Eskişehir'de 5 gol atınca, "Hadi oradan, gerçek mi bunlar!" dedirtmeyi, daha da şaşırtmayı sürdürdüler.

Takıma katılan oyuncuların çabuk adaptasyonu, Sait Karafırtınalar'ın oyunculara aşıladığı inanç ve ateş hattından uzaklaşan, umut veren Manisaspor.

Bravo diyoruz...



Süper heyecan

20. haftada oynanan 8 maç sonunda, Eskişehirspor yerini Yeni Malatyaspor'a devretti.Yeni lider Doğu Anadolu temsilcisi oldu. Fakat bir maç vardı ki, Göztepe-Balıkesirspor maçını Göztepe kazanırsa haftanın yeni lideri de olacaktı. Jahovic önce penaltıyı kaçırdı, sonra gol atıp öne geçirdi.

Tam yeni lider Göztepe derken, maç bitti, bitiyor derken 90. dakikada Abdülkadir Özgen'in golü Bornova Stadı'nda herkesi şoke etti.

Maç 1-1 iken de Göztepe'nin atakları sürdü. Uzatma dakikalarında kaptan Burak Çalık'ın son anda kornere gönderdiği top, Göztepe'nin kapısını çaldığı liderliğin elinden uçup gitmesini haber veriyordu.



Kaçan fırsatlar

Bu hafta tüm maçlar gollü geçti. Göztepe son dakika golüyle bir puana razı olup, liderliği kaçırırken, Sivasspor son dakikada Samsunspor'u evinden puansız gönderdi.

Ümraniyespor maçın son anlarında Elazığspor'u 2-1 yenerken, Boluspor maçın son anlarında Mersin deplasmanından 1 puan çıkardı.

Tabii ev sahibi içinde, 'son dakikada hayati iki puan kaybetti' demek lazım.Boluspor son 6 maçında kazanmayı unuturken, son 9 maçında ise sadece bir kez üç puana sahip oldu.

Liderken şu anda lider Yeni Malatyaspor'un 8 puan gerisine düştü.



Es-Es depremi!

Eskişehir lider çıktığı haftada Manisa'ya 5-1 gibi farklı bir sonuçla kaybedip, hem liderlikten indi, hem de sezon başında yola koyulduğu Alpay Özalan ile yollarını ayırdı. Yeni hoca kim olacak merak ediliyor...