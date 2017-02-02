Es-Es burun farkıyla!

19.hafta müthiş kapışmalara, ilginç sonuçlara sahne oldu.Lider Eskişehirspor, Şanlıurfa deplasmanında 1 puana razı olurken, takipçisi Göztepe İzmir Derbisi'nde Altınordu'yu tek golle yenip, yarışta olduğu takımların puan kaybını avantaja dönüştürdü. 24 gol atılan haftada, en farklı ve en sürpriz sonucu, evinde Ümraniye'yi 5-2'lik skorla farklı yenen Manisa aldı.



Alt-üst kapışması!

Bu hafta ilginç olan, altta sıralanan üç takımın, üstte başa oynayan üç rakibini yenmiş olmasıydı.

Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapan, Manisaspor ve Samsunspor çok kısa sürede yeni oyuncuları ile çabuk uyum sağlayıp güçlü rakiplerini farklı yendiler. Manisaspor Play-Off hedefine yol alan Ümraniyespor'u 5-2 gibi farklı yenerken, Erkan Sözeri'nin öğrencileri, hocaları ile en farklı yenilgisini ve en kötü futbolunu oynadı. Samsunspor ise ilginç bir istatistiğe sahip.

Bundan önce çıktığı 18 maçta sadece 6 gol atabilen kırmızı beyazlılar, Yeni Malatyaspor'a adeta gol oldu yağdı. Güçlü rakibini 3-0 ile geçen Karadeniz temsilcisi, hem moral hem umut hanesini güçlendirdi.



Memduh Özbalta farkı!

O gitti, bu geldi; tahtası açıldı, açılacak derken, ne tahta açıldı, ne de dışarıdan bir hoca getirildi.

Altyapıda görev yapan Memduh Özbalta ile yeniden dirilen bir Mersin İdman Yurdu seyrediyoruz.

Üst üste oynanan Adana Demir ve Yeni Malatya deplasmanında puan olarak olmasa da, oyun olarak çırpınan, isteyen, kımıldayan bir Mersin İdman Yurdu seyretmiştik. Bu iyi oyun güçlü Sivasspor karşısında da sürdü. Sivasspor'un Burhan ile kaçırdığı penaltı, şanssızlığın ilk sinyaliydi.



Bravo Samsunspor!

Haftaya damgasını vuran galibiyeti Samsunspor aldı. Oynadı, istedi, attı, coştu, coşturdu ve kazandı. Yendiği takım Yeni Malatyaspor kazansa lider olacaktı. Samsunspor yeni oyuncuları ile müthiş bir varoluş maçı çıkardı.Devre arası takıma katılan yeni transfer Kevin Brands çok ses getirecek.

Tabii artık Samsunspor'u da "daha farklı" gözle takipte fayda var. Hafife alan farkı yer.



Boluspor havlu attı!

Ligde üç hafta lider olan Boluspor'a bir haller oldu. İçeride oynadığı son üç iç saha maçında sıfır çekti. Son 5 haftada ise sadece 1 beraberlik ile 1 puan alabildi. Rakibi Elazığspor ise tam 5 hafta sonra galip geldi.

Maçın en güzel yanı ise, maçta atılan üç golün de jeneriklik gol olmasıydı.