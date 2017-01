Eskişehir kalıcı!

Geçtiğimiz hafta koltuğa kurulan Eskişehirspor, "Bir oturdu, pir oturdu!" Üst üste üçüncü, evinde ikinci galibiyetini aldı ve yerini averajla da olsa korumayı bildi. İlk yarının ilk maçında deplasmanda 2-1 yendiği Balıkesirspor'u bu sefer 3-2 yenip rövanşı da vermemiş oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçta, rehavet az daha pahalıya malolacaktı.

Müthiş taraftarının desteği ile 60. dakikada 3-0'ı yakalayan kırmızı siyahlılar, 80 ve 84.dakikada peş peşe iki gol yiyip durumu 3-2'ye getirdi. Ramazan'ın kırmızı kartı, skorun stresi ev sahibi ekibi hop oturtup hop kaldırttı. Maçın son on dakikasında seyrettiğimiz Balıkesirspor'a bir beş dakika daha zaman olsa muhteşem bir geri dönüşe imza atabilirlerdi.



ZİRVEDE NE OLDU?

Bu hafta Eskişehirspor, Balıkesirspor'u 3-2 yenerken, takipçisi Yeni Malatya zorda olsa Mersin'i 2-1 yenmeyi başardı.

Bir başka favori Sivasspor, evinde takipçilerinden Boluspor'u 3-1'le geçti. Boluspor'un son dört haftadaki irtifası, onları zirveden her hafta daha da uzaklaştırıyor. Son haftaların düşüşte bir diğer zirve adayı takımı da Göztepe. Evinde formsuz BŞB Gaziantepspor ile son dakikasına kadar önde götürdüğü maçta 2-2 berabere kaldı ve eşit başladığı liderin iki puan gerisine düştü.

Artık şu kanaatte bulunmak acelecilik olmaz. İlk iki sıra için, Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Göztepe'nin;

Play Off sıralaması içinde, Giresunspor, Boluspor, Ümraniyespor, Denizlispor, Balıkesirspor, Adana Demir, Altınordu ve Şanlıurfaspor arasında inanılmaz bir yarış olacak.



YA ATEŞ HATTI

Bugünden son üç sıra için çok net yorum yapamıyoruz ama en ümitsiz takımın Mersin olduğunu söyleyebiliriz.

Rakipleri, Elazığspor, Manisaspor ve Samsunspor'un transfer tahtasını açtıklarını ve önemli takviyeler yaptığını gördük.

Güney ekibi ise kısıtlı kadrosu ile varolma mücadelesi veriyor. İkinci yarıda ne olur bilinmez ama, Mersin, Samsunspor, Manisaspor, Elazığspor ve Bandırmaspor arasında son üç hattında olmamak için heyecanın zirvesi, ateş hattının kritik noktası yaşanacak.



NİHAYET DEMİR

Tam 10 beraberlik ile iddiacıların en banko takımı olmuşlardı.

5 haftadır da üç puana hasretlerdi.

Son 9 haftada ise bir kez galip gelebilmişlerdi. Zirveden 12, Play Off bandından da tam 5 puan uzaktalar. Ama Samsunspor'u son dakika golüyle yenmiş olmaları Adana Demirspor'a kuşkusuz önemli bir moral verecektir.