Es-Es zirvede!

Fikstüre bakarsan ilk yarının son haftası, gerçeğe dönersek "bonuslu ikinci yarı heyecanının" ilk haftasına sürpriz bir şekilde Eskişehirspor lider başladı.

Hani hep derler ya, kalemi senin eline verdik, sıralamayı baştan aşağı sen yap. Bu hafta adeta kalem Eskişehirsporlu Alpay Özalan'ın elindeydi(!) 16. haftanın lideri Göztepe evinde Denizlispor'a yenildi.

Takipçileri Yeni Malatyaspor ve Sivasspor aralarındaki maçta kalecileri geçemeyip golsüz berabere kaldı, Boluspor Manisa deplasmanında son dakikada beraberliğe sevindi.

Tüm istedikleri olunca da, Eskişehirspor adeta silinen puanını telafi edip ligde lider oldu.



Altınordu'yu çok rahat geçtiler!

Eskişehirspor için Altınordu zordu. Çok koşan, birlikte koordine olup, genç, istekli bir o kadar da heyecanlı bir takımdı İzmir temsilcisi. 20.dakikada Erkan Zengin'in penaltısı ev sahibi adına kilidi açtı, 65'te Bruno rahatlattı, 76'da bu yılın sürpriz golcüsü Hasan galibiyeti tescil etti. Eskişehirspor hiç kuşkusuz Erkan Zengin'in saha içindeki maestroluğunu skora, sonuca yansıtıyor. İlerleyen haftalarda daha ön plana çıkan bir Erkan Zengin figürü seyredeceğiz.



Göz Göz, göze geldi!

Evinde ilk kez kaybetti, liderliği de devretti. Göztepe dışarıda iyi oynamıyor, içeride de güçlü rakipleri ile iyi maçlar çıkarıyordu. Tabii Göztepe'ye bu ağır mağlubiyeti yaşatan Denizlispor'un da tam bir "Deplasman Horozu" olduğunu söyleyelim.



Bak şu Horoza!

Denizlispor ile evinde oynayan başat takımları, maçtan önce hafife alıp, maçtan sonra hep hüsrana uğradılar, hep boynu bükük çıktılar.

İlk Sivasspor yaşadı bu durumu.

Ardından Ş.Urfaspor, Elazığspor, Eskişehirspor ve son olarak Göztepe'yi evlerinde yendi. Dış sahalarda 9 maça çıkan Horozlar, 15 golle tam 15 puan topladılar.



Şanlı haftalar!

Kemal Kılıç belli ki yıllardır bu anı, bu çıkışı özlemişti.Takımı alıp yukarıya taşımayı, tecrübesi ile bu ligin iyi bir hocası olduğunu yeniden göstermeye ihtiyacı vardı. Şanlıurfaspor ile Kemal Kılıç hocanın ortak idealleri de buydu zaten. Birlikte çıkış yakalamak. Üst üste 7 hafta kazanamamış, dibe vurmuşlardı.

Kemal Hoca ile son 5 haftada iyi oyunla, iyi sonuçları birleştirdiler, kaybetmemeyi öğrendiler. Play-Off şansını soruyorsunuz değil mi, Şimdilik üç puanlık mesafede, haftalar ilerledikçe niye olmasın diyorum...