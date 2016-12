Liderlik yarışı iyice kızıştı!

Ligin üstünde devreye 1 hafta kala yarış kızıştı. Geçen hafta Adana'da lider olan Bolu, bu hafta Şanlıurfa'da hezimete uğradı ve yerini Göztepe'ye bıraktı. Göztepe dibe demir atmış Mersin'i 2-0 ile geçti ve 15. haftada tahtı İzmir'e taşıdı.



Kılıç'ı çekti, coştular!

Sezon içinde, silik, etkisiz, gol yüzdesi düşük bir takım olarak bildiğimiz Şanlıurfaspor, teknik direktörlük değişimi sonrası adeta hayata döndü. Bambaşka bir kimlik ile kazanırken lider Boluspor karşısında sezonun en farklı sonucunu aldılar.



Abdulaziz farkı!

Bu yıl tek tek bakıldığında çok iyi oyunculara sahip Şanlıurfaspor, bir türlü takım ve sonuca yakın takım olamadı.

Son üç maçta 8 gol atan takımın 5 golünü Abdulaziz ve Batuhan attı. Abdulaziz ise kariyerinin en istekli, arzulu, tempolu dönemini yaşıyor.



Tutulmaz Sivasspor!

Bandırmaspor formda, Sivasspor formdaydı. Bandırmaspor bu maça kadar Feyyaz Uçar ile hiç kaybetmemişti.

Sivasspor ise Mesut Bakkal ile yükselişe geçti. Hani her takımın nöbetçi golcüleri vardır; beklentide olan isimler atamaz da o imdada yetişir. Burhan Eşer de Sivasspor için böyle bir isim. Duracağı ve vuracağı anı çok iyi gözleyen, yakalayınca da tabelayı değiştiren adam. Üç ile altıncı sırada kim olur bilinmez ama Sivasspor ilk ikinin içinde olan takım olur. Sırasını ise yazar kendisi; bekleyelim.



Deplasman horozu!

Kağıt üzerindeki favoriler, çim üzerinde kazanacak diye bir garanti yok.Yeni stadyumun ilk şokunu Eskişehirspor'a Horoz yaşattı. Ali Tandoğan ile yepyeni bir ruh, istek, dışarıda arzulu oynayan bir Denizlispor görüyoruz Çıktığı 8 deplasmanın dördünü kazanmışlar. Eskişehirspor ise yukarıya yakındı, lider Göztepe ile puanları da eşitleyebilirdi ama evinde şok bir mağlubiyet aldı.

Alpay Özalan sanki oyuncuları biraz daha rehabilite etmeli diye düşünüyorum.Çünkü bu kadro Süper Lig'de yoktu, burada var. Ama isimler tabelaya daha imza atamadılar.



Vay be Şehmus Özer!

Bir futbol emekçisi, başarı hamalıydı o. Şampiyon olacak takımların, bilhassa 1. lig takımlarının, yıllarca hücum hattında ilk akla gelen isim oldu.

Elim bir kazada kaybettik.

Geriye golleri ve hatıralarıyla kocaman yüreği, hoş sadası kaldı. Mekanın cennet olsun, güle güle be "Gollerin Efendisi!" Şehmus...

Seni unutmayacağız...