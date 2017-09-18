Zorla forması çıkarttırılan minik taraftar A Spor'a konuk oldu
18 Eylül 2017, Pazartesi
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Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçında zorla forması çıkarttırılan minik taraftar A Spor'a konuk oldu.
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