 Zeki Uzundurukan'dan G.Saray'a çok sert tepki! – Fotomaç TV
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    Zeki Uzundurukan'dan G.Saray'a çok sert tepki!

    25 Mart 2017, Cumartesi
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    FOTOMAÇ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray Genel Kurulu'nun Hakan Şükür ve Arif Erdem'i ihraç etmemesine çok sert tepki gösterdi.

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