Zeki Uzundurukan'dan G.Saray'a çok sert tepki!
25 Mart 2017, Cumartesi
- 2
- 2
FOTOMAÇ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray Genel Kurulu'nun Hakan Şükür ve Arif Erdem'i ihraç etmemesine çok sert tepki gösterdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın