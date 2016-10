Yıldızlar aynı reklam filminde!

Nike, yıldız basketbolcuların yer aldığı yeni kampanyasıyla ‘Come Out Of Nowhere’ yolculuğunu başlatıyor. Kampanyanın ilk filmi ‘Here You Are’da Kevin Durant, Kyrie Irving, Lebron James, Paul George, Anthony Davis, Demar Derozan, Jordan Clarkson, D'angelo Russell, Julius Randle ve Isaiah Thomas gibi ünlü isimler yer alıyor.