Yerdeyken bile rövaşata düşünen adam
05 Nisan 2017, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin Kayserispor'la karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında ilginç anlar yaşandı. Kayserispor kalecisi Ahamada'nın sektirdiği topu bir anda önünde bulan Moussa Sow yerdeyken rövaşata denedi.
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