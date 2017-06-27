Yeni G.Saraylı Gomis güç depoluyor
27 Haziran 2017, Salı
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Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Bafetimbi Gomis, yeni sezon öncesi güç depoluyor. Fransız golcü Instagram hesabından bir video paylaştı. Gomis'in bireysel antrenör eşliğinde güce dayalı çalışmalar yaptığı görülüyor.
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