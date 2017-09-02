Yasin Öztekin ve Emrah Başsan'ın korner organizasyonu
02 Eylül 2017, Cumartesi
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Galatasaray'ın 4-2 kazandığı Eyüpspor maçında Yasin Öztekin ile Emrah Başsan'ın korner organizasyonu başarısızlıkla neticelendi. Eyüpspor defansını yanıltmak için topa dokunup uzaklaşan Yasin Öztekin'in bu dokunuşunu fark eden rakip futbolcu araya girerek Galatasaray kalesinde tehlike yarattı.
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