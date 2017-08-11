Vücut geliştirici izleyicilerin önünde öldü!
11 Ağustos 2017, Cuma
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Güney Afrikalı vücut geliştirme şampiyonu Sifiso Lungelo Thabete, yarışma öncesinde yaptığı ısınma hareketleri sırasında geriye salto atma hareketi sonrası başının üzerine düştü. Yerde hareketsiz kalan Thabete, kendisini izleyen insanların önünde can verdi.
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