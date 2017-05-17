Volkan Demirel'den 1 dakikada 2 kritik kurtarış
17 Mayıs 2017, Çarşamba
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 11. dakikadaki etkili akınında kaleci Volkan Demirel kalesini gole kapattı.
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