Vefa dedikleri bu olsa gerek!
28 Ekim 2016, Cuma
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İsveç Ligi'nde oynanan maçta Gefle takımının oyuncuları, galibiyet sevincini tribünde yer alan tek taraftarıyla kutladı.
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