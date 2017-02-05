'Van Persie'ye kırmızı kart'
05 Şubat 2017, Pazar
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 41. dakikasında Fenerbahçeli Van Persie ile Beşiktaşlı Tosic arasındaki yaşananlar sonrasında siyah-beyazlıların Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu yorumladı.
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