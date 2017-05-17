 Van Persie zoru başardı! – Fotomaç TV
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    Van Persie zoru başardı!

    17 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Ziraat Türkiye kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler etkili oynadığı ilk devrede, Emre Belözoğlu'nun 45. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 yenik girdi. Fenerbahçe maçın ilk yarısında yakaladığı gol pozisyonlarını gole çeviremezken, Robin van Persie 22. dakikadaki net pozisyonda çerçeveyi bulamadı.

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