Van Persie 15 dakika ambulans bekledi!
06 Kasım 2016, Pazar
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Stat içindeki ambulans dışarı çıkamadığı için Van Persie, Manisa Devlet Hastanesi'ne götürülemedi. Ambulansın neden staddan çıkamadığı ise sonradan ortaya çıktı. Ambulans şoförünün maç oynanırken kapıları kilitleyip aracı terk ettiği, lazım olduğu anda ise bulunamadığı ortaya çıktı.
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