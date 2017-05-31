Valencia'dan müthiş forma tanıtımı!
31 Mayıs 2017, Çarşamba
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La Liga ekiplerinden Valencia'nın forma tanıtımı sosyal medyaya damgasını vurdu.
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