Ünal Aysal: Başkan adayı olmayacağım

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılan Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısında A Spor’un soruları yanıtlayan Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal, sarı-kırmızılı yönetimin genel durumunu değerlendirdi. A Spor muhabiri Emre Kaplan’ın yeniden başkanlığa aday olmayı düşünüyor musunuz? sorusuna ise şu cevabı verdi.. " Programımda öyle bir şey yok çünkü kendi özel hayatımda ciddi bir yüküm var onu taşımaya çalışıyorum, zaten Galatasaray'da bu şerefli görevi ben bir defa yaptım. Başarısız olduğumu da hiç düşünmüyorum, iyi bir kadrom vardı ama bundan sonra artık daha dinç daha dinamik kadrolarla daha yukarılara gelmesini istiyorum.dedi