UEFA'dan Fenerbahçe paylaşımı
03 Kasım 2016, Perşembe
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UEFA Avrupa Ligi twitter hesabı, 11 yıl önce Kadıköy'de oynanan ve Tuncay'ın hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe'nin Manchester'ı bozguna uğrattığı maçın görüntülerini paylaştı.
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