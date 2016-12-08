 Udoh Feyenoord maçını sordu – Fotomaç TV
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    Udoh Feyenoord maçını sordu

    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Fenerbahçe futbol takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord'la karşılaştığı sırada Fenerbahçe erkek basketbol takımı Kızılyıldız karşısında Euroleague sınavındaydı. Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 87-72’lik skorla mağlup eden F.Bahçe'nin yıldız oyuncusu Ekpe Udoh yayıncı kuruluşa verdiği röportajın sonunda, "F.Bahçe win? (F.Bahçe kazandı mı?)" diyerek futbol maçının skorunu sordu.

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