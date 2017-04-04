Türkiyenin konuştuğu saha komiseri Sevgi Yalçın
04 Nisan 2017, Salı
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Galatasaray'ın Adanaspor'u 4-0 yendiği lig maçında görev yapan kadın saha komiseri Sevgi Yalçın tüm Türkiye'nin bir anda dikkatini çekti. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isim haline gelen Yalçın, 25 yıldır saha komiserliği yapıyor. Karşılaştığı ilgiyi ve futbola olan sevgisini A Haber'e anlattı.
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