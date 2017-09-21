Türkiye'nin kitapçısı TveK'dan Şahan Gökbakar'lı reklam
21 Eylül 2017, Perşembe
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Kitaptan, kırtasiyeye, oyuncaktan, elektroniğe aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Türkiye'nin kitapçısı TveK, Paraf kart ile müşterilerin yüzünü güldürecek bir kampanyaya imza attı.
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