Türkiye - Macaristan U21 maçı A Spor'da
09 Ekim 2017, Pazartesi
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Abdülkadir Ömür, Orkan Çınar, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmethan Köse ve diğerleri… Türk futbolunun genç umutları Avrupa Şampiyonası elemelerinde zorlu Macaristan virajında… Türkiye-Macaristan Ümit Milli maçı 10 Ekim 2017 Salı saat 18.00’da naklen A Spor’da!
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