TÜRKİYE LİGLERİ HAFTALIK FUTBOL GAZETESİ... BÜYÜK GÜN BUGÜN!
26 Eylül 2017, Salı
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Türkiye'nin en çok satan spor gazetesi Fotomaç'tan, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve BAL Ligi gazetesi geliyor... Sesini duyuramayan kulüp, başkan, teknik adam ve futbolcu kalmayacak. Tam 4 ligin panoraması, özel haberleri, röportajları, usta yazarların yorumları ve tüm bilgileri... Fotomaç ile birlikte ücretsiz! Bayinizden istemeyi unutmayın!
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