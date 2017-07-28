Türk futbolunda devrim gibi karar
28 Temmuz 2017, Cuma
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Kulüplerimiz bundan sonra 18 kişilik değil 21 kişilik kadroyla sahada olacaklar" dedi.
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