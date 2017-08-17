Totti'den tekneye tam isabet
17 Ağustos 2017, Perşembe
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Roma'nın efsane futbolcusu, şimdiki yöneticisi Francesco Totti, tatilde çekilen bir videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Totti, yatından diğer tekneye sert rüzgara rağmen attığı isabetli voleyle eski günlerini hatırlattı.
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