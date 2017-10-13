Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: Güneş'in otoritesi...
13 Ekim 2017, Cuma
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Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
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