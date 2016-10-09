Toroğlu: Fatih hoca gider
09 Ekim 2016, Pazar
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İzlanda-Türkiye maçının devre arasında A Spor'a değerlendirmede bulunan Erman Toroğlu Fatih Terim'in görevini bırakabileceğini ve yerine Arda Turan'ın ekibinin geleceğini ifade etti.
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