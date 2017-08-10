Topa dokunmadan gol attılar
10 Ağustos 2017, Perşembe
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Estonya’da oynanan maçta FC Levadia Tallinn takımı maçın başlama vuruşu dahil topa hiç dokunmadan rakip takım Paide Linnameeskond karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Konuk ekip Paide Linnameeskond oyuncuları yaptıkları santra sonrasında kendi yarı sahalarında pas yaparken yaptıkları hata sonucunda topu kendi kalesine göndermeyi başarıp futbol tarihine geçmeyi başardılar.
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