Top geçer, adam geçmez!
26 Haziran 2017, Pazartesi
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Tromsö - Sandefjord maçında ilginç bir an yaşandı. Pau Morer, Thomas Lehne Olsen'i durdurma işini biraz abartınca ortaya enteresan bir görüntü çıktı.
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