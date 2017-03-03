Tolgay iddiayı kazandı Babel'den 100 TL'yi kaptı
03 Mart 2017, Cuma
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Ryan Babel, Olympiakos eşlesmesini tahmin ederek iddiayı kazanan Tolgay Arslan'a kazandığı 100 TL'yi ödedi.
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