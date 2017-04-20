Talisca Lyon'u böyle avladı
20 Nisan 2017, Perşembe
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Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşısında 27. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.
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