Takım arkadaşının golünü çaldı
04 Nisan 2017, Salı
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Brezilya liginde Tupi ile America Mineiro arasında oynanan mücadelede Tupi'de forma giyen forvet oyuncusu Flavio Caca-Rato, takım arkadaşının kale çizgisi üzerine kadar taşıdığı topa son anda mücahalede bulunarak golü çaldı.
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