Süper Kupa'ya süper seremoni
06 Ağustos 2017, Pazar
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Beşiktaş'la Atiker Konyaspor arasında oynanan 11. Turkcell Süper Kupa Finali öncesinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda muhteşem bir görsel şölen yaşandı.
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