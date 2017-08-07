Süper Kupa maçında yaşananlar taraftar kamerasına yansıdı

Samsun'daki Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda dün akşam oynanan ve Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek, Süper Kupa'nın sahibi olduğu maçın ardından çıkan olaylar, bir taraftar tarafından tribünden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.