Süper Kupa maçında yaşananlar taraftar kamerasına yansıdı
07 Ağustos 2017, Pazartesi
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Samsun'daki Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda dün akşam oynanan ve Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek, Süper Kupa'nın sahibi olduğu maçın ardından çıkan olaylar, bir taraftar tarafından tribünden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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