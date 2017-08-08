Samsun'da oynanan Süper Kupa finalinde yaşanan olayların perde arkası da gün yüzüne çıkıyor. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya dalan holiganların Beşiktaşlı Pepe ve Adriano'ya saldırı girişimi yaptıkları ortaya çıktı. A Spor'un servis ettiği görüntülerde bir holiganın Adriano'yu kolundan ittiği görülürken, bir başka holiganın Pepe'ye tekme savurduğu belirlendi. Soyunma odası tüneli önünde Quaresma ve Tolga Zengin izdihamın ortasında kalırken, Konyasporlu futbolcu Moke'ye de fırlatılan bir sandalye isabet ediyor.