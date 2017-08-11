 Süleyman Seba'nın hayatı film oldu! – Fotomaç TV
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    Süleyman Seba'nın hayatı film oldu!

    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Koff Animasyon, Kabataş Erkek Liseliler Derneği katkılarıyla Süleyman Seba'nın ölüm yıldönümü anısına bir animasyon filmi hazırlandı. Süleyman Seba'nın hayat hikayesini gerçek üstü bir anlatımla ele alan animasyon filmi sosyal medyadan izleyicilerle buluştu. Animasyonun dijital ortamdan elde edilecek gelirinin bir kısmının, 1946 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezunu olan Süleyman Seba'nın adına kurulan Kabataş Erkek Liseliler Derneği Süleyman Seba Burs Fonu'na bağışlanacağı bildirildi.

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