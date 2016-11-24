Stoch'tan müthiş füze
24 Kasım 2016, Perşembe
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Güzel gollerin adamı Miroslav Stoch, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zorya Luhanks maçına oyuna girdikten sonra kildi açan golü attı.
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