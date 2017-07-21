Stephen Curry klasını konuşturdu
21 Temmuz 2017, Cuma
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Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry bir araba markasının reklamı için kamera karşısına geçti. Çekim arasında basketbol topunu eline alan Curry yaptığı atışta topu aracın açılır tavanından içeri sokunca bütün set ekibi alkış tuttu.
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