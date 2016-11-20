Sneijder'den taraftara üçlü
20 Kasım 2016, Pazar
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Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Fenerbahçe'yle oynanacak derbi öncesi sarı kırmızılı takımın kaldığı otelin balkonundan taraftara üçlü çektirdi.
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