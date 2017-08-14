Sneijder'den Nice antrenmanında harika gol
14 Ağustos 2017, Pazartesi
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Galatasaray'la yollarını ayırıp Nice ile anlaşan Wesley Sneijder, antrenmanda harika bir gole imza attı.
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